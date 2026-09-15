Edirne'de 39. Ahilik Haftası'nda şet kuşanma töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de 39. Ahilik Haftası'nda şet kuşanma töreni gerçekleştirildi

Edirne\'de 39. Ahilik Haftası\'nda şet kuşanma töreni gerçekleştirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 39. Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen törende Hayri Sönterler'e şet kuşatıldı. Vali Yunus Sezer, ahiliğin ahlak ve dayanışma kültürü olduğunu vurgulayarak Yılın Kalfası ve Yılın Çırağı'nı tebrik etti.

Edirne'de 39. Ahilik Haftası kapsamında şet kuşanma töreni gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, bir düğün salonunda düzenlenen törende, ahiliğin Anadolu'nun mayasını yoğuran, mesleğin yanında ahlak anlayışını da nesilden nesile taşıyan köklü bir medeniyet mirası olduğunu söyledi.

Ahiliğin işini iyi yapmayı, sözünün arkasında durmayı, müşterisine hakkaniyetle yaklaşmayı ve kazancında başkasının hakkını gözetmeyi öğrettiğini belirten Sezer, Ahiliğin geçmişte kalmış bir esnaf geleneğinden çok daha fazlası olduğunu ifade etti.

Sezer, ahiliğin çalışma hayatına yön veren bir ahlak anlayışı ve toplum hayatını güçlendiren bir dayanışma kültürü olduğunu dile getirerek, "Ahilik, Anadolu'nun mayasını yoğuran, bir mesleğin yanında bir ahlak anlayışını da nesilden nesile taşıyan köklü bir medeniyet mirasımızdır. Bu anlayışla insanın kazancı kadar, kazancını nasıl elde ettiği; yaptığı iş kadar, o işi hangi anlayışla yaptığı da önemlidir." dedi.

Şet kuşanma geleneğinin ustalıkla birlikte sorumluluk da üstlenmek anlamına geldiğini aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Ustasının huzurunda bağlanan şet ile genç esnafımıza artık yalnızca işinin değil, mesleğinin ve itibarının da emanet edildiği hatırlatılmaktadır. Çünkü Ahilikte ustalık, el becerisinden önce güvenilir olmayı gerektirir."

Kanun ve mevzuata uymanın yanı sıra vicdan ve ahlak anlayışının da önem taşıdığını vurgulayan Sezer, ahilikte güven ve saygınlığın önemli olduğunu kaydetti.

Sezer, "Yılın Ahisi" Hayri Sönterler, "Yılın Kalfası" Harun Fatih Tuna ve "Yılın Çırağı" Selenay Dernekçi'yi tebrik etti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da ahiliğin dürüstlük, emeğin hakkını verme, meslektaşını gözetme ve gelecek nesilleri yetiştirme anlayışını taşıdığını söyledi.

Genç kuşağın ahilik kültürünü gelecek nesillere aktarmasının önemine değinen Gencan, "Ahilik bize yüzyıllardır çok yalın ama güçlü bir ölçü bırakıyor. İşini iyi yapacaksın. Dürüst olacaksın. Emeğin hakkını vereceksin. Meslektaşını gözeteceksin. ve senden sonra gelecek nesli yetiştireceksin." dedi.

Ticaret İl Müdürü Mustafa Kurt, Ahilik kültürünün dürüstlük, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına saygı ile hak ve hukuka riayet etme gibi değerleri temel aldığını belirtti.

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Harun Özen ise Ahiliğin ticaretin yanı sıra ahlak, kardeşlik ve dayanışma anlayışını taşıdığını ifade etti.

"Yılın Ahisi" seçilen Hayri Sönterler, verilen unvana layık görülmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Sönterler'e şet kuşatıldı, "Yılın Kalfası" Tuna ile "Yılın Çırağı" Dernekçi'ye plaket verildi.

Kaynak: AA

Edirne Valiliği, Ahilik Haftası, Yunus Sezer, Edirne, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 39. Ahilik Haftası'nda şet kuşanma töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar
Eskişehir’de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı Eskişehir'de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı
İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi
İki ülkeye haciz geldi Gelirlerine el konuldu İki ülkeye haciz geldi! Gelirlerine el konuldu
Rusya ve Ukrayna anlaştı Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti

15:03
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:39
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
14:10
İstanbul’da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
14:10
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
13:25
Daha 17 yaşındaydı Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 15:06:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Edirne'de 39. Ahilik Haftası'nda şet kuşanma töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement