Edirne\'de 4 katlı apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de 4 katlı apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Yangında evin mutfağında hasar oluştu, çıkış nedeni araştırılıyor.
Edirne'de 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocasinan Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi'nde N.Ö'ye ait evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Daireye müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle evin mutfak bölümünde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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