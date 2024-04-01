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Edirne'de 47 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika
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Edirne'de 47 internet sitesine erişim engellendi

Edirne\'de 47 internet sitesine erişim engellendi

Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 47 internet adresine erişim engellendi. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı faaliyetlerde bulunan internet sitelerini tespit etti ve erişimlerini engelledi.

01.04.2024 10:51
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Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 47 internet adresine erişim engellendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.

Ekipler, yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 47 internet sitesi tespit etti.

Sitelere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi.

Gümrük kaçağı 17 şişe içki ele geçirildi

Edirne'nin Havsa ilçesinde bir otomobilde gümrük kaçağı 17 şişe içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.Y'nin kullandığı otomobili ilçe merkezinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 17 şişe içki ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Edirne'de ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Polis ekipleri, Sabuni Mahallesi'ndeki denetimleri esnasında şüpheli N.B'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

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