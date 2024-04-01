Edirne\'de 47 internet sitesine erişim engellendi

Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 47 internet adresine erişim engellendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.
Ekipler, yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 47 internet sitesi tespit etti.
Sitelere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi.
Gümrük kaçağı 17 şişe içki ele geçirildi
Edirne'nin Havsa ilçesinde bir otomobilde gümrük kaçağı 17 şişe içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.Y'nin kullandığı otomobili ilçe merkezinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 17 şişe içki ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Edirne'de ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Polis ekipleri, Sabuni Mahallesi'ndeki denetimleri esnasında şüpheli N.B'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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Adana'da yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan şebekelere yönelik 10 yabancı uyruklu şahıs ve 2 organizatör yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10'u geri gönderme merkezine gönderilirken, 2 organizatör ise tutuklandı.
Ardahan Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Kars'tan kargoyla uyuşturucu madde getiren minibüsü durdurarak 3 şüpheliyi gözaltına aldığını açıkladı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de 10. sırada yer alarak ligde kalıcı olmayı hedefliyor. Teknik direktör Hakan Kutlu, oyuncularına mutlak 3 puan talimatı verdi ve taraftarlarına iyi futbol ve güzel skorlarla mutluluk yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 10.05 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 48.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.02 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor ve açılan sandıklara göre Böcek önde bulunuyor.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında toplam 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren gübre dağıtıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda, gübre dağıtıcılarının depolarının uygunluğu, ürünlerin içerik kontrolü, karekod veya barkod, etiket ve ambalaj bilgileri ile gübrelerde tescil belgeleri incelendi. Ayrıca, numune alınarak yapılan analiz sonuçlarına göre olumsuz sonuçlar tespit edilen firmalara gerekli idari yaptırımlar uygulandı.
CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, Fatih'teki son durumu açıkladı ve Türkiye'nin değiştiğini vurguladı.
Horozkentspor kadın futbol takımı, kadınlar 1. Ligi play-off grubunda Bornova Hitap ile karşılaştı. Maçta yaşanan gerginlikler ve hakem kararları Horozkentspor yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı. Maçın sonunda ise iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.
Seçim çalışmaları boyunca ilgiyle karşılanan AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, oyların yüzde 54.4'ünü alarak yeniden Pütürge Belediye Başkanı seçildi. Sülük, önümüzdeki 5 yılda yarım kalan hizmetleri hayata geçireceklerini söyledi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mevcut Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden başkan seçildi. Yıldırım, 6 bin 949 oy alarak rakiplerini geride bıraktı.
Besni ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Reşit Alkan, 6 bin 912 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP'nin adayı Vakkas Acar ise 20 oy farkla ikinci oldu.
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