Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde konser verdi - Son Dakika
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Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde konser verdi

Edirne'de bulunan 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde konser verdi. Yarbay Mevlüt Belyurt şefliğinde sahne alan bando, marşlar ve türküler seslendirirken izleyiciler Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları salladı. Konseri, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Kıbrıs gazileri ve vatandaşlar izledi. Bazı vatandaşlar dans ederken bazıları ise bandonun performansını cep telefonlarıyla kaydetti.

20.07.2024 14:45
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Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

Saraçlar Caddesi'nde sahne alan bando, Yarbay Mevlüt Belyurt şefliğinde marşlar ve türküler seslendirdi.

Konseri izleyenler Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı salladı.

Bazı vatandaşlar konserde dans ederken bazıları ise bandonun performansını cep telefonlarıyla kaydetti.

Konseri, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Kıbrıs gazileri ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde konser verdi - Son Dakika

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