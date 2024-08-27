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Edirne'de 52 internet adresine erişim engellendi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet adresini inceledi.

Yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 52 internet sitesine erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi.

Siber dolandırıcılıkla mücadelenin süreceği belirtildi.