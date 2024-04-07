Edirne\'de 58 Kilo Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Sürücü Tutuklandı

Edirne'de kullandıkları tırlarda 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen 2 sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışma sonucu Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giren 2 tırda arama yaptı.
Narkotik dedektör köpek Carlos'un yardımıyla yapılan aramada tırların çekici bölümünde 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 tır sürücüsü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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