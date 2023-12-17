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Edirne'de 600 kilogram kum midyesine el konuldu - Son Dakika
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Edirne'de 600 kilogram kum midyesine el konuldu

Edirne Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, durdurulan bir araçta yapılan aramada 37 çuvalda 600 kilogram kum midyesi ele geçirildiğini açıkladı. Midyeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek denize bırakıldı. Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne\'de 600 kilogram kum midyesine el konuldu
17.12.2023 - 13:05,
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Edirne'de toplanması ve satışı yasak olan 600 kilogram kum midyesine el konuldu.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Doğa, Çevre ve Hayvanları Koruma Timi ile Asayiş Timleri şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Aramada 37 çuvalda 600 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen midyeler denize bırakıldı.

Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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Edirne, Son Dakika

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