Edirne'de 90 yabancı uyruklu yasa dışı göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 90 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda yaptıkları denetimlerde 90 düzensiz göçmeni yakaladı.
"Göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı, 5 araca da el konuldu.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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