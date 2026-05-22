Edirne\'de \'Aile ve Nüfus On Yılı\' söyleşisi düzenlendi

Edirne'de Aile Yılı kapsamında "Aile ve Nüfus On Yılı" söyleşisi gerçekleştirildi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'ndaki söyleşide, ailenin güçlenmesi hedefiyle çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Aile Yılı kapsamında bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini anlatan Tohumcu, "Her yıl mayıs ayının 15. gününü Aile Günü bu haftayı da Aile Haftası olarak kutlayıp 81 ilde Bakanlık olarak programlar yapıyoruz." dedi.

Tohumcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 ve 2035 yılını Aile ve Nüfus On Yılı ilan ettiğinini dile getirdi.

Ailenin ve nüfusun önemini topluma tekrar hatırlatarak farkındalık sağlayacaklarını anlatan Tohumcu, etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Trakya Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Rıdvan Canım da aileye yönelik bir sunum gerçekleştirdi.

Aile olmak için tüm fertlerin öncelikle "biz" deyemi bilmesi gerektiğini belirten Canım, ailenin çocuğıun ilk okulu ebeveynlerin de ilk öğretmenleri olduğunu kaydetti.

Canım, ailelerin kültürel ve tarihi değerlerini kaybetmemesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sosyoloğu Tuğçe Güneş, kentteki aile nüfusuna yönelik bir sunum yaptı.

Programa Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.