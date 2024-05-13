Edirne'de Alkollü Minibüs Şoförü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Edirne'de Alkollü Minibüs Şoförü Gözaltına Alındı

Edirne\'de Alkollü Minibüs Şoförü Gözaltına Alındı

Edirne'de ETUS'a ait bir minibüse binen yolcuların ihbarı üzerine alkollü olduğu belirlenen minibüs şoförü gözaltına alındı. Sürücüye ehliyetine el konuldu ve çeşitli maddelerden 16 bin 4 lira ceza uygulandı. Yolcular ise başka bir minibüsle yolculuklarına devam etti.

13.05.2024 21:23
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Edirne'de alkollü şekilde direksiyon başına geçen minibüs şoförü yolcuların ihbarı sonrasında gözaltına alındı.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemine (ETUS) ait 22 M 0005 plakalı minibüse binen bazı yolcular, sürücünün alkollü olduğundan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine minibüsün geçiş güzergahlarında önlem alan ekipler, H.K. idaresindeki aracı İbrahim Zagra Caddesi'nde durdurdu.

Yapılan kontrolde H.K'nin 145 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücüye çeşitli maddelerden 16 bin 4 lira ceza uygulandı.

H.K, ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü, minibüs araç sahibine teslim edildi.

Yolcular ise başka bir minibüsle yolculuklarına devam etti.

Sürücü H.K, gazetecilere yaptığı açıklamada, alkollü olduğunu kabul ettiğini ancak hiçbir zaman insanlara kötü davranmadığını söyledi.

Ehliyetine el konulmasının da doğru olduğunu belirten H.K, "Can taşıyorum ama ben 14 senedir şoförlük yapıyorum, kimseye yanlış yapmadım." dedi.

Kaynak: AA

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