Edirne'de Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Edirne'de Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne\'de Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
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Başkan Gencan, Kaleiçi'ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi, esnaf ve muhtarlarla görüştü.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Kaleiçi bölgesinde devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Gencan, saha incelemeleri sırasında bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Turgut Sarıbaşak ve Dilaverbey Mahallesi Muhtarı Necmettin Ersaçmış ile de çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaleiçi bölgesindeki asfalt çalışmalarının ekipler tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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