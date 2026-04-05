Edirne\'de Avukatlar Günü Kutlandı

Edirne Barosunca 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Avukat Hayrettin Belli Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, 5 Nisan'ın sadece kutlama günü değil savunmanın önemini hatırlama ve hatırlatma günü olduğunu söyledi.

Savunma makamının büyük bir sorumluluk taşıdığını belirten Karakoç, "Bugün avukatlık mesleği ekonomik zorluklar, mesleki faaliyetlerin icrasında yaşanan yapısal sorunlar, avukata yönelik şiddet ve meslek onurunu zedeleyen uygulamalarla mücadele etmeye devam etmektedir." dedi.

Avukatların cübbeyi bir kıyafet olarak değil bir sorumluluk olarak sırtında taşıdığını ifade eden Karakoç, haksızlığın karşısında durmaktan, hukuku savunmaktan, adalet için mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından meslekte 25, 40, 50 ve 60 yılını dolduran avukatlara plaket verildi.

60. yıl plaketi alan avukat Nurten Yücel de kendisine bu onurun verilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok teşekkür ediyorum. 85 yaşındayım, 2 evlat ve 1 torun büyüttüm. Mesleğimi her zaman severek yaptım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi sunuldu ve ikramda bulunuldu.