Edirne\'de Avukatlar Günü Töreni

Edirne'de Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören çelenk sunumuyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, törende yaptığı konuşmada, avukatların yargının kurucu unsurlarından olan savunmanın temsilcisi olduğunu belirtti.

Mesleğin onurunu ve hukuk devletinin temel ilkelerini savunma kararlılığına vurgu yapan Karakoç, "Avukat, bireyin haklarını temsil ederken hukukun üstünlüğünün, adaleti ve demokratik toplum düzeninin korunması için kurucu bir rol üstlenir. Savunmanın zayıflaması, doğrudan doğruya yurttaşların adalete erişim hakkını ve hak arama özgürlüğünü zedeler. Güçlü bir savunma olmadan adil yargılanma hakkı etkin şekilde kullanılamaz." dedi.

Törene, Edirne Belediye Başkanı avukat Filiz Gencan ve avukatlar katıldı.