Edirne\'de Avukatlar Günü Töreni

06.04.2026 14:05
Edirne'de Avukatlar Günü, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Gökhan Karakoç, adaletin önemine vurgu yaptı.

Edirne'de Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören çelenk sunumuyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, törende yaptığı konuşmada, avukatların yargının kurucu unsurlarından olan savunmanın temsilcisi olduğunu belirtti.

Mesleğin onurunu ve hukuk devletinin temel ilkelerini savunma kararlılığına vurgu yapan Karakoç, "Avukat, bireyin haklarını temsil ederken hukukun üstünlüğünün, adaleti ve demokratik toplum düzeninin korunması için kurucu bir rol üstlenir. Savunmanın zayıflaması, doğrudan doğruya yurttaşların adalete erişim hakkını ve hak arama özgürlüğünü zedeler. Güçlü bir savunma olmadan adil yargılanma hakkı etkin şekilde kullanılamaz." dedi.

Törene, Edirne Belediye Başkanı avukat Filiz Gencan ve avukatlar katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Diş ağrısına akılalmaz çözüm Üçünü karıştırıp kafaya dikti Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Kocaeli’de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü
Karadeniz’de nadir görülen rulo bulut oluştu Karadeniz'de nadir görülen rulo bulut oluştu
Icardi’den kendisine gelen tepkilere cevap Icardi'den kendisine gelen tepkilere cevap
En sonunda bunu da gördük Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz En sonunda bunu da gördük! Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz

14:16
1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi
1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi
13:55
TFF’den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
13:52
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
13:49
Bu tarihe dikkat Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
13:02
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü
Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 6.04.2026 14:22:50.
