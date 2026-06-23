Edirne'de Babalar Günü Türk Halk Müziği konseri - Son Dakika
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Edirne'de Babalar Günü Türk Halk Müziği konseri

Edirne\'de Babalar Günü Türk Halk Müziği konseri
23.06.2026 09:19
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Edirne'de Babalar Günü kapsamında düzenlenen konserde, Nefes Türk Halk Müziği Topluluğu sevilen eserleri seslendirdi. İl Müdürü Soytürk, katılımcılara teşekkür ederek 'Bu Adam Benim Babam' şarkısını söyledi.

Edirne'de Babalar Günü dolayısıyla Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğinde, Nefes Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Devecihan Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Türk halk müziğinin sevilen eserleri seslendirildi.

Şef Emre Çam yönetimindeki topluluk, seslendirdiği türkülerle dinleyicilerden beğeni topladı.

Konserde konuşan Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Babalar Günü'nü kutlayarak, programa katılanlara teşekkür etti.

Soytürk, "Bu topraklar ve bu vatan için canlarını feda etmiş kıymetli şehitlerimizin aziz anneleri ve babaları başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği ve Nefes Türk Halk Müziği Topluluğunun konserine hepiniz hoş geldiniz. Şef Emre Çam eşliğinde birbirinden kıymetli üstatlar ve koromuzla birlikte ilk konserimizi gerçekleştiriyoruz. Hepimizin Babalar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından sahneye çıkan Soytürk, "Bu Adam Benim Babam" adlı eseri seslendirdi.

Program, koro ve solistlerin seslendirdiği türkülerle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Babalar Günü Türk Halk Müziği konseri - Son Dakika

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