Edirne\'de Badminton ANALİG Müsabakaları Başladı

Edirne'de düzenlenen 2026 Yılı Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton 1. Etap 1. Grup Müsabakaları açılış seremonisiyle başladı.

Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 8 kız ve 8 erkek olmak üzere toplam 16 takım, üç gün boyunca bir üst tura yükselebilmek için mücadele edecek.

Açılış töreninde konuşan Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Ulaşdır, organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği olmadığını, aynı zamanda dostluk, centilmenlik ve fair play ruhunun buluştuğu önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Badmintonun hız, çeviklik, strateji ve disiplin gerektiren bir branş olduğunu belirten Ulaşdır, "Burada kazanılacak en büyük başarı yalnızca madalyalar değil. Edinilecek dostluklar, kazanılacak tecrübeler ve spor ahlakıdır. Bugün bu salonda mücadele edecek gençlerimizin arasından gelecekte ülkemizi uluslararası arenalarda temsil edecek milli sporcular yetişeceğine inanıyoruz." dedi.

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Ulaşdır, müsabakaların tüm sporcular ve Türk sporu için hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Badminton Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Mustafa Can Özer de müsabakalara ilişkin bilgi verdi.

Müsabakalar 20 Temmuz'da sona erecek.