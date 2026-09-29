Edirne\'de bağımlılıkla mücadele kurulu toplantısı Vali Sezer başkanlığında yapıldı

Edirne'de bağımlılıkla mücadele kurulu toplantısı Vali Sezer başkanlığında yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı. Toplantıda bağımlılıkla mücadele çalışmaları ile kurum faaliyetleri ve alınan tedbirler değerlendirildi, yapılacak çalışmalar görüşüldü.
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda kentte bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Kurumlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve alınan tedbirlerin ele alındığı toplantıda, bağımlılığın önlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA
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