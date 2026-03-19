Edirne'de Bayram Alışverişi Yoğunluğu - Son Dakika
19.03.2026 14:15
Edirne çarşılarında bayram hareketliliği; Alipaşa, Bedesten ve Selimiye Arastası'nda yoğunluk yaşanıyor.

Edirne'de arife günü Osmanlı mirası çarşılarda bayram hareketliliği yaşanıyor.

Bayram alışverişi yapmak isteyen Edirnelilerin yanı sıra Batı Trakya'dan gelen soydaşlar, Alipaşa, Bedesten ve Selimiye Arastası çarşılarında yoğunluk oluşturdu.

Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine, bayram öncesinde ailelerin öncelikle çocukları için alışveriş yaptığını söyledi.

Çarşının 600 yıllık tarihi dokuya sahip olduğunu belirten Sanış, "Burada yaşamak, burada nefes almak bambaşka bir şey. Her gelen alışveriş yapacak diye bir kural yok. Ecdat, alışveriş merkezini 600 yıl önce kurmuş, ismini sonra koymuş. Bugün bir ailenin hayatını idame ettirmesi için gereken her şey tarihi çarşılarda bulunuyor." dedi.

Tarihi Alipaşa Çarşısı esnaflarından İlknur Arı da bayram yoğunluğunun hissedildiğini ifade etti.

Çarşıda her türlü ürünün bulunduğunu vurgulayan Arı, "Müşteriler en çok Kavala kurabiyesi, badem ezmesi, lokum, şeker ve kolonya alıyor. Bayram telaşı var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın

14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
