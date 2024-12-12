Edirne'de Bıçakla Yaralanan Öğrenci Olayında İki Şüpheliye Ev Hapsi

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İKİ ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Edirne'de lise öğrencisi Y.N.'nin, okul çıkışı bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alının ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.K. ile K.Z.'ye çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte ev hapsi cezası verildi.