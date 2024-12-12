İKİ ŞÜPHELİYE EV HAPSİ
Edirne'de lise öğrencisi Y.N.'nin, okul çıkışı bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alının ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.K. ile K.Z.'ye çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte ev hapsi cezası verildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Bıçakla Yaralanan Öğrenci Olayında İki Şüpheliye Ev Hapsi - Son Dakika
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