Edirne'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Edirne'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Edirne\'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Edirne Çavuşbey Mahallesi'nde bıçaklı kavgada A.C. yaralanırken, Y.K. gözaltına alındı.

Edirne'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çavuşbey Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle Y.K. ile A.C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, A.C'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.C. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Y.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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