Edirne\'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Hıdırağa köyünde Halil Uysal'a ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Evin bahçesindeki ahırda beslenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Uysal, evinin ve eşyalarının tamamen yandığını belirterek, üzgün olduğunu ifade etti.