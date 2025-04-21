Edirne'de Boğulan Ege İshak Karafidan Toprağa Verildi

EDİRNE'de, serinlemek için girdiği Meriç Nehri'nde boğulan Ege İshak Karafidan (14), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün saat 15.00 sıralarında arkadaşı P.B. ile birlikte Meriç Nehri'nin Yıldırım Mahallesi Sarıbayır mevkisine gelen Ege İshak Karafidan, serinlemek için suya girdi. Karafidan, bir süre sonra nehirde gözden kayboldu. Arkadaşının kaybolduğunu fark eden P.B., durumu yakındaki kum şantiyesinin çalışanlarına bildirdi. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri nehirde botlarla arama çalışmaları başlatırken, ekiplere itfaiye ve polis ekipleri de eşlik etti. Tekirdağ ve Edirne'nin Enez ilçesinden dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışmalarında, yaklaşık 5.5 saat sonra Karafidan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Karafidan'ın yakınları gözyaşları dökerek büyük üzüntü yaşadı.

Hacıilbey Mensucat Santral Ortaokulu öğrencisi Ege İshak Karafidan için bugün Yıldırım Mahallesi Akmescit Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Taziyeleri kabul eden baba İsmet Karafidan ayakta durmakta zorlanırken, cenaze törenine Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Karafidan'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Karafidan, namazın ardından gözyaşları içerisinde Bademlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK - Batuhan SEVER - EDİRNE,