Edirne'de Bölge İdare Mahkemesi Kuruldu

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne'de Bölge İdare Mahkemesi kurulduğunu açıkladı. Mahkemenin yargı çevresinin Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerini kapsadığı belirtilen Gürlek, düzenlemenin yargı hizmetlerinde hız ve etkinlik sağlaması hedefleniyor.

Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mahkemelerdeki iş yükünü göz önünde bulundurarak yargılamaların daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesi için Edirne'de Bölge İdare Mahkemesi kurduk. Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çevresini; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerinin mülki sınırları olarak belirledik. Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Alınan kararın milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.