Edirne\'de Bunaltıcı Sıcaklar

Gözde Polat:

36 derece ne demek ya, kadınlar böyle sıcaklarda daha çok etkileniyor çünkü makyaj akıyor ve saç bozuluyor. Erkekler biraz daha dayanıklı olur ama yine de zor tabii. Edirne'de yaşayanlar çok şanssız, umarım çabuk geçer bu sıcaklar. Perşembe günü yağmur gelirse iyi olur herhalde.