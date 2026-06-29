Edirne'de Bunaltıcı Sıcaklar - Son Dakika
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Edirne'de Bunaltıcı Sıcaklar

Edirne\'de Bunaltıcı Sıcaklar
29.06.2026 16:46
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Edirne'de 36 dereceyi bulan sıcak hava, günlük yaşamı etkiliyor ve vatandaşlar serinlemeye çalışıyor.

Edirne'de etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklığı Edirne'de 36 derece olarak ölçüldü.

Edirne'de, sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar normal günlere göre boş kaldı.

Bunaltıcı sıcaklardan korunmaya çalışan vatandaşlar, ağaç gölgeleri ve parklarda serinlemeye çalıştı.

Açık alanlarda yürüyen vatandaşlar ise şemsiye ve şapkalar yardımıyla güneşten korunurken, yelpaze ve mini vantilatörlerle serinledi.

Kentte hafta ortasına kadar etkili olacak sıcak havanın, perşembe günü yerini sağanağa bırakması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Bunaltıcı Sıcaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Esen İbrahim Gümüşay Esen İbrahim Gümüşay:
    Sıcaklar zararlı ama yağmur da su baskını riski getiriyor, her şeyin bir olumsuz yönü var ?? 0 0 Yanıtla
  • Gözde Polat Gözde Polat:
    36 derece ne demek ya, kadınlar böyle sıcaklarda daha çok etkileniyor çünkü makyaj akıyor ve saç bozuluyor. Erkekler biraz daha dayanıklı olur ama yine de zor tabii. Edirne'de yaşayanlar çok şanssız, umarım çabuk geçer bu sıcaklar. Perşembe günü yağmur gelirse iyi olur herhalde. 0 0 Yanıtla
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