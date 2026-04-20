Edirne'de Cerrahi Toplantı Yapıldı

20.04.2026 10:46
Edirne'de düzenlenen toplantıda, cerrahi yaklaşımlar ve bilimsel paylaşımlar ele alındı.

Ekstremite Uzatma ve Rekonstrüksiyon Cerrahisi Derneği Edirne Bölgesel Toplantısı, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, üniversite olarak nitelikli bir bilimsel toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Organizasyonda emeği geçen akademisyenlere teşekkür eden Hatipler, üniversitenin sağlık alanındaki güçlü altyapısı ve uluslararası düzeyde yürüttüğü çalışmalarla bölgesel ve küresel ölçekte katkı sunmaya devam ettiğini vurguladı.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalının güçlü akademik yapısıyla bu tür nitelikli bilimsel toplantılara önemli katkılar sunduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışta ayrıca Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Çopuroğlu ile Ekstremite Uzatma ve Rekonstrüksiyon Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çeliktaş da birer konuşma yaptı.

Akademisyenlerin katıldığı toplantı, bilimsel paylaşımlar ve güncel cerrahi yaklaşımların ele alındığı oturumlarla tamamlandı.

Kaynak: AA

