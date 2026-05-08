Edirne'de Çifte Cinayet Davası
Edirne'de Çifte Cinayet Davası

08.05.2026 17:24
Ömer Gökhan Alacı, eşini ve oğlunu öldürmekle yargılanıyor, ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

Edirne'de eşi Didem Örs Alacı ve oğulları Doruk Kaan Alacı'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Ömer Gökhan Alacı hakkındaki davada mütalaa açıklandı.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3. duruşmaya SEGBİS ile tutuklu sanık Ömer Gökhan Alacı, sanık avukatı, Didem Örs Alacı'nın annesi Meliha Örs ve babası Ahmet Örs ile avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" ile "alt soya ve çocuğa karşı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Bilirkişi raporunda ise sanığın olay öncesinde cep telefonunda internet üzerinden "Naftalin insanları bayıltır mı?" ve "Beyin ölümü kaç dakikada gerçekleşir?" şeklinde aramalar yaptığı bilgisine yer verildi.

Sanık avukatı, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma için mahkemeden ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Edirne'de geçen yıl 4 Ağustos'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda Didem Örs Alacı'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine daireye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, girdikleri evde Didem Örs Alacı, oğlu Doruk Kaan Alacı ve baba Ömer Gökhan Alacı'nın hareketsiz yattığını görmüş, yapılan incelemede eşi ve oğlunu boğarak öldüren Ömer Gökhan Alacı'nın kendini bıçaklayarak intihar girişiminde bulunduğu belirlenmişti.

Ağır yaralanan Ömer Gökhan Alacı, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

