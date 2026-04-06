Edirne'de Cinayet Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Cinayet Zanlısı Yakalandı

06.04.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan E.S. yakalandı, tabanca ele geçirildi.

Edirne'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin aranan cinayet zanlısı yakalandı.

Keşan ilçesi Yeni Mahalle'de M.B'nin park ettiği aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü, Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ve Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki E.S'yi yakaladı.

Olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

M.B. dün aracını park ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş edilmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, araçta inceleme yaparken, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da ilçeye gelerek olay hakkında bilgi almıştı.

Kaynak: AA

Cinayet, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Cinayet Zanlısı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 13:21:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Edirne'de Cinayet Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.