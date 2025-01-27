Edirne'de Çöpe Atılan Yavru Köpekler İçin İki Kişi Gözaltına Alındı

Çöpe atılan yavru köpeklerle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
EDİRNE - Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki 4 köpek yavrusunun poşete konularak çöp konteynerine atıldığı iddiasıyla ilgili 2 personel gözaltına alındı.
İstasyon Mahallesi'ndeki Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nın yanındaki çöp konteynerine poşet içerisinde 4 köpek yavrusunun atıldığının ihbarı üzerine jandarma ekipleri hareketi geçti. Ekipler, olayla ilgipli barınakta görevli Ş.K. ve E.A'yı gözaltına aldı.
Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki görevlinin, poşetle çöp konteynerine atıldığı ileri sürülen 4 köpek yavrususun, hayvan severler tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldüğü bildirildi.
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