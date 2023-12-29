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Edirne'de Cumhuriyet'in 100. Yılı Etkinlikleri Kapsamında Çevrim İçi Fotoğraf Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de Cumhuriyet'in 100. Yılı Etkinlikleri Kapsamında Çevrim İçi Fotoğraf Sergisi Düzenlendi

Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen çevrim içi fotoğraf sergisi, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirildi. Sergi, Trakart tarafından öğrenci odaklı bir platform olan trakart.online adresinde yayımlandı ve 15 farklı ülkeden 120 fotoğraf sanatçısı ve akademisyenin katılımıyla gerçekleşti.

Edirne\'de Cumhuriyet\'in 100. Yılı Etkinlikleri Kapsamında Çevrim İçi Fotoğraf Sergisi Düzenlendi
29.12.2023 - 09:03,
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Edirne'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü kapsamında çevrim içi fotoğraf sergisi düzenlendi.

Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümü tarafından gerek kurumsal kalite parametrelerine birim bazında katkı sağlamayı gerekse öğrencilerin sergi, gösteri, söyleşi, workshop gibi etkinliklerle vizyonlarını geliştirmelerine olanak sağlamayı hedef olan öğrenci odaklı platform Trakart tarafından düzenlenen serginin küratörlüğünü Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu yaptı.

Uluslararası karma fotoğraf sergisi, bölümün sunum platformu olan trakart.online adresinde yayımlandı. Sergiye 15 farklı ülkeden 120 fotoğraf sanatçısı ve akademisyen katıldı.

Kaynak: AA
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