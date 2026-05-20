Edirne'de Dar Çarşı Açıldı

20.05.2026 15:29
Edirne'nin tarihi Terziler Sokağı'ndaki Dar Çarşı, restorasyon sonrası yeniden açıldı.

Edirne'de restorasyonu tamamlanan Terziler Sokağı'ndaki "Dar Çarşı" törenle açıldı.

Edirne'nin tarihi ticaret dokusunun önemli noktalarından Terziler Sokağı'nda bulunan "Dar Çarşı", restorasyon çalışmalarıyla yenilendi.

Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesişim noktasında bulunan, karşılıklı dükkanlar arasındaki mesafenin yaklaşık 2 metre olması nedeniyle halk arasında "Dar Çarşı" olarak anılan sokak, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla baştan sona restore edildi.

Yaklaşık 65 metrelik güzergahı kapsayan çarşıda bulunan dükkanların cepheleri ahşap kaplamayla yenilenirken, yapılar pastel tonlarda boyandı.

Çalışmalar kapsamında uzun yıllar bakımsız kalan geçit, tarihi kent dokusuna uygun estetik bir görünüme kavuşturuldu.

"Esnafı güler yüzlü kendisi mütavazı bir çarşı"

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saraçlar Caddesi'ndeki çarşının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Edirne'nin açık hava müzesi niteliğinde tarihi ve kültürel yapılara ve değere sahip bir şehir olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan çarşının kent genelinde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının bir parçası olduğunu belirten Sezer, Saraçlar, Çilingirler ve Balıkpazarı caddelerinden Kaleiçi'ne uzanan bölgede büyük bir ihya projesinin sürdüğünü ifade etti.

Çarşı esnafının yaklaşık bir yıl önce restorasyon talebinde bulunduğunu aktaran Sezer, "Hepimizde tebessüm uyandıran, adı gibi dar, esnafı güler yüzlü, kendisi mütevazı bir çarşı. Buranın ihya edilmesi için çalışma başlattık. Proje onaylandı, yapımı hızlandı ve tamamlandı. Bugün de esnafımızın yüzünün güldüğünü görmek üzere buraya geldik." dedi.

Sezer, kurumlar arası iş birliğiyle tarihi yapıların iyileştirildiğini dile getirerek, Tahtakale, Çilingirler Caddesi ve Kaleiçi'nde eksik kalan çalışmaların da tamamlanacağını söyledi.

Restorasyonla kentin tarihi binalarının yeniden eski ihtişamlı günlerine döndüğünü görmenin herkesi mutlu ettiğini aktaran Sezer, "İnşallah tüm şehirdeki tarihi ve kültürel yapıların ihya olduğunu hep beraber görme imkanımız olacak. Edirne, Sarayı'yla Selimiye'siyle, tarihi çarşılarıyla, camileriyle Karaağaç ile inşallah sadece Türkiye için değil dünya için bir cazibe merkezi haline gelecektir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Gencan'dan Vali Sezer'e teşekkür

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da kentin değerinin her geçen gün arttığını belirtti.

Çarşının restorasyonu için Sezer'e teşekkür eden Gencan, "Sayın Valimiz Saraçlar Caddesi'nin Sokak Sağlıklaştırma Projesi devam ederken içinde çok kıymetli esnafımızın bulunduğu şehrimizin en önemli lokasyonundaki bu çarşımızın ihya edilmesi, yenilenen yüzüyle hemşehrilerimizle buluşturulması için çok yoğun bir çalışma sarf etti. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şehrimizde son yıllarda çok kıymetli çalışmalar yürütülüyor. Edirne Belediyesi olarak biz de katkı sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi İsmet Osmanoğlu ise Osmanlı döneminden bu yana Terziler Sokağı'nın ticari hayat, esnaf kültürü, zanaat bilgisi ve şehir hafızası açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Esnaf adına konuşan Adnan Özkuru da Vali Sezer başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çarşının açılış kurdelesi, protokol ve esnaf tarafından kesildi.

Ardından Vali Sezer ve beraberindekiler, restorasyonu yapılan dükkanları gezerek esnafla sohbet etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
