Edirne'de Deprem Tatbikatı Düzenlendi

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Edirne'de üniversite ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi İsmail Tonguç Yerleşkesi'ndeki tatbikata Eğitim Fakültesi ile Fatih Sultan Mehmet Ortaokulundan yaklaşık 500 öğrenci katıldı.

Tatbikat öncesi konferans salonunda öğrencilere AFAD İl Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelince deprem ve yangın farkındalık eğitimleri verildi.

Ardından senaryo gereği depremle birlikte sirenlerin çalmasıyla "çök, kapan, tutun" pozisyonu alan öğrenciler, daha sonra binadan tahliye edildi.

Deprem sırasında binada mahsur kalmış bir öğrenci Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) sedyeyle çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

Çatıdan düşen parçaların altında kalmış bir öğrenciyi temsil eden manken de AFAD ekiplerinin çalışmasıyla enkazdan kurtarıldı.

Binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri mahsur kalan bir öğrenciyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Tatbikat, söndürme cihazıyla yangına müdahale uygulamasıyla sona erdi. Tatbikata AFAD İl Müdürü Elvan Kaya da katıldı.

Trakya Üniversitesi Afet ve Acil Durum Koordinatörü Hüseyin Türkel, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitede 7. deprem tatbikatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının üniversitede ve kentte deprem farkındalığını artırmak olduğunu belirten Türkel, "Bu tatbikatı burada yapmamızın ayrı bir anlamı var. Burası bizim üniversitemizin eğitim fakültesi. 2 gün önce de Öğretmenler Günü'nü kutladık. Geleceğimizi teslim edeceğimiz öğretmen adaylarımıza farkındalıkla ayrı bir gün yaşatmak istedik. O anlamda bugünü tercih ettik. Havanın da güzel olması ve ekiplerimizin bize verdiği çok güzel desteklerle, çok güzel sonuçlandı. Önümüzdeki günlerde çok daha büyük eğitimlere devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkel, Edirne'de geçmişte büyük depremler yaşandığını, bu nedenle tatbikatları önemsediklerini kaydetti.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Bilal Kaya da toplumun bilinçlenmesi için tatbikatların artması gerektiğini belirtti.

Birçok insanın teorik bilgiye sahip olmasına rağmen afet sırasındaki heyecanla istediği davranışları sergileyemediğini dile getiren Kaya, "Bunların önüne geçmek için olabildiğince fazla tatbikat yapmamız lazım." dedi.