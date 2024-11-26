Edirne'de Deprem Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Deprem Tatbikatı Düzenlendi

Edirne'de üniversite ve ortaokul öğrencileri için deprem tatbikatı yapıldı, farkındalık artırıldı.

26.11.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de üniversite ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi İsmail Tonguç Yerleşkesi'ndeki tatbikata Eğitim Fakültesi ile Fatih Sultan Mehmet Ortaokulundan yaklaşık 500 öğrenci katıldı.

Tatbikat öncesi konferans salonunda öğrencilere AFAD İl Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelince deprem ve yangın farkındalık eğitimleri verildi.

Ardından senaryo gereği depremle birlikte sirenlerin çalmasıyla "çök, kapan, tutun" pozisyonu alan öğrenciler, daha sonra binadan tahliye edildi.

Deprem sırasında binada mahsur kalmış bir öğrenci Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) sedyeyle çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

Çatıdan düşen parçaların altında kalmış bir öğrenciyi temsil eden manken de AFAD ekiplerinin çalışmasıyla enkazdan kurtarıldı.

Binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri mahsur kalan bir öğrenciyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Tatbikat, söndürme cihazıyla yangına müdahale uygulamasıyla sona erdi. Tatbikata AFAD İl Müdürü Elvan Kaya da katıldı.

Trakya Üniversitesi Afet ve Acil Durum Koordinatörü Hüseyin Türkel, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitede 7. deprem tatbikatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının üniversitede ve kentte deprem farkındalığını artırmak olduğunu belirten Türkel, "Bu tatbikatı burada yapmamızın ayrı bir anlamı var. Burası bizim üniversitemizin eğitim fakültesi. 2 gün önce de Öğretmenler Günü'nü kutladık. Geleceğimizi teslim edeceğimiz öğretmen adaylarımıza farkındalıkla ayrı bir gün yaşatmak istedik. O anlamda bugünü tercih ettik. Havanın da güzel olması ve ekiplerimizin bize verdiği çok güzel desteklerle, çok güzel sonuçlandı. Önümüzdeki günlerde çok daha büyük eğitimlere devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkel, Edirne'de geçmişte büyük depremler yaşandığını, bu nedenle tatbikatları önemsediklerini kaydetti.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Bilal Kaya da toplumun bilinçlenmesi için tatbikatların artması gerektiğini belirtti.

Birçok insanın teorik bilgiye sahip olmasına rağmen afet sırasındaki heyecanla istediği davranışları sergileyemediğini dile getiren Kaya, "Bunların önüne geçmek için olabildiğince fazla tatbikat yapmamız lazım." dedi.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Deprem Tatbikatı, Deprem, edirne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Deprem Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:25 Bahçeli’nin çağrısına DEM Parti’den jet yanıt: İmralı’ya gitmek için başvuru yapacağız Bahçeli'nin çağrısına DEM Parti'den jet yanıt: İmralı'ya gitmek için başvuru yapacağız
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
11:49 Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
17:11 Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor
17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
17:03 Nicolo Zaniolo’dan şaşırtan istatistik Nicolo Zaniolo'dan şaşırtan istatistik
16:55 Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü
16:53 Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti
16:53 Karaman’da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu Karaman'da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu
16:52 Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL’den satılıyor Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL'den satılıyor
16:33 Enes Ünal, geri dönüyor Enes Ünal, geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 13:38:54. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Deprem Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.