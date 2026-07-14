Edirne'de Dolandırıcılık Olayları Artıyor

Edirne'de çevrimiçi bilgisayar oyunu hesabını satmak isterken dolandırılan kişi şikayette bulundu.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan E.D. oyun hesabını satmak için F.M. ile iletişime geçti.

E.D, satış işleminde doğrulama yapması için şüphelinin hesabına 16 bin 875 lira gönderdi ancak bir dönüş alamadı.

E.D. polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Emanet ziynet eşyası şikayeti

Edirne'de bir kişi kuyumcuya emanet verdiği ziynet eşyasını alamadığı iddiasıyla şikayette bulundu.

N.B, Saraçlar Caddesi'ndeki bir kuyumcuya yaklaşık 300 bin liralık ziynet eşyası verdi.

Altınlarını geri alamayan N.B. polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Maaş hesabını taşımak isterken dolandırıldı

Edirne'de kredi vaadiyle maaş hesabını taşımak isterken dolandırılan kişi polise şikayette bulundu.

Kendini banka yetkilisi olarak tanıtan şüpheli S.H'ye maaş hesabını kendi bankasına taşırsa kredi verileceğini belirtti.

Telefonuna gelen şifreleri şüpheliyle paylaşan S.H. hesabından 76 bin lira çekildiğini fark etti.

Polis merkezine giden S.H. şikayette bulundu.