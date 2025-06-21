Edirne\'de Dolu Yağışı Tarımı Vurdu

Edirne'de dolu yağışı etkili oldu

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kısa süre sonra doluya dönüştü. Yaklaşık 10 dakika boyunca devam eden dolu yağışı, etrafı beyaza bürüdü.

Ani hava değişimiyle birlikte başlayan dolu yağışı, Uzunköprü'ye bağlı Süleymaniye, Harmanlı ve Hasanpınar köylerinde de etkili oldu. Özellikle ekili tarım arazilerinde ciddi hasar meydana geldi. Meteoroloji verilerine göre, yağış sırasında hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece birden düştü. Bölgedeki sağanak ve dolu yağışının aralıklarla devam ettiği bildirildi.

Dolu yağışı nedeniyle büyük endişe yaşayan çiftçiler, ürünlerdeki zararın boyutunun gün ağardığında daha net ortaya çıkacağını ifade etti.