Edirne\'de düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşması\'na Vali Sezer ve Şentop katıldı

Edirne'de düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşması'na Vali Sezer ve Şentop katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YTB iş birliğiyle Uluslararası Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşması'na Edirne Valisi Yunus Sezer ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı. İkili, farklı ülkelerden eğitim için Edirne'ye gelen öğrencilerle bir araya geldi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Uluslararası Öğrenci Buluşması'na katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde Uluslararası Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Uluslararası Öğrenci Buluşması düzenlendi.
Buluşmada Sezer ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ffarklı ülkelerden eğitim için Edirne'ye gelen öğrencilerle bir araya geldi.
Kaynak: AA
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