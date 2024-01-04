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Edirne'de düzensiz göç yüzde 95 azaldı - Son Dakika
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Edirne'de düzensiz göç yüzde 95 azaldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, ilde düzensiz göçmen hareketliliğinin önceki yıla kıyasla 2023 yılında yüzde 95 azaldığını açıkladı. Sezer, düzensiz göçün engellenmesi için yapılan çalışmaların sonuç verdiğini belirtti. Sınır devriye yollarında iyileştirmeler, personel takviyesi ve kontrol alanlarının oluşturulması gibi önlemler sayesinde önemli bir ilerleme kaydedildiği ifade edildi. Geçen yıl düzensiz göçle mücadele kapsamında 484 araç ve 100 bot ele geçirilirken, 663 insan kaçakçısı da yakalandı.

Edirne\'de düzensiz göç yüzde 95 azaldı
04.01.2024 - 17:03,
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Edirne Valisi Yunus Sezer, ilde düzensiz göçmen hareketliliğinin önceki yıla kıyasla 2023 yılında yüzde 95 azaldığını söyledi.

Sezer, valilikte düzenlediği basın toplantısında, düzensiz göçün engellenmesine yönelik 4 aydır yoğun bir çalışmanın söz konusu olduğunu belirtti.

Sınır devriye yollarında iyileştirme, kolluk kuvvetlerine personel takviyesi, 50 noktada kontrol alanları oluşturulması, havadan denetimlerin artırılması ve yoğun mücadele sonucu düzensiz göçle mücadelede önemli bir yol kat edildiğini ifade eden Sezer, "Havadan, karadan 24 saat esaslı denetimlerle Edirne'de göç olaylarında 2022 yılına göre 2023 yılında yüzde 95 azalma söz konusu, arkadaşlarımız çok büyük mücadele veriyor." dedi.

Geçen yıl düzensiz göçle mücadele kapsamında 484 aracın, Meriç Nehri'nde de 100 botun ele geçirildiğini ifade eden Sezer, söz konusu yıl içinde 663 insan kaçakçısının da yakalandığına işaret etti.

Sezer, geçen yıl kentteki narkotik, organize suçlar ve asayiş olaylarına ilişkin de bilgi verdi.

Kaynak: AA
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