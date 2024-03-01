Edirne'de Eğlence Mekanı Kundaklama Olayında 6 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Eğlence Mekanı Kundaklama Olayında 6 Zanlı Gözaltına Alındı

Edirne\'de Eğlence Mekanı Kundaklama Olayında 6 Zanlı Gözaltına Alındı

Edirne'de bir eğlence mekanının kundaklandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İncelemeler sonucunda kundaklamayı gerçekleştiren 3 şüphelinin İstanbul'dan geldiği tespit edildi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayın ardından şüpheliler İstanbul'a kaçarken, 2 zanlı Edirne'de yakalandı. Evde yapılan aramada ise silahlar ve patlayıcılar ele geçirildi. Diğer şüpheliler de gözaltına alındı ve olayın bir önceki kavgayla bağlantılı olduğu belirlendi.

01.03.2024 12:21  Güncelleme: 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de bir eğlence mekanını kundaklama olayına karıştıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

İstasyon Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının kundaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki kameraları inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kundaklamayı gerçekleştiren 3 şüphelinin İstanbul'dan içerisinde motosiklet yüklü hafif ticari araçla Edirne'ye geldiğini belirledi.

İncelemede motosikleti çeltik tarlasına bırakan şüphelilerin çarşıdan yanıcı madde aldıkları gece yarısı da tarladaki motosikletle eğlence mekanına geldikleri tespit edilen şüphelilerin maskeli olarak girdikleri iş yerini kundakları tespit edildi. Kundaklanma anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olayın ardından motosikleti hafif ticari araca tekrar yükleyip İstanbul'a kaçan şüphelilerin K.Ç. ve A.Ç. olduğu belirlendi.

Şüphelilerden K.Ç. ve evinde saklandığı E.A, İstanbul'da özel harekat polisinin de katıldığı operasyonla yakalandı.

Evde yapılan aramada 4 tabanca, 2 bıçak, sis bombası ve 17 fişek ele geçirildi.

Diğer şüpheliler A.Ç, U.S. ile olayın azmettiricileri olduğu öne sürülen S.K. ve K.K da Edirne'de gözaltına alındı.

Olayın, daha önce aynı yerde eğlence merkezi çalışanları ile bir başka eğlence merkezi çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgayla bağlantılı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Edirne, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Eğlence Mekanı Kundaklama Olayında 6 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 13:54:01. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Eğlence Mekanı Kundaklama Olayında 6 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement