Edirne'de emekli Kenan Kırca'nın hünnap bahçesinde rekolte yaklaşık yüzde 20 arttı - Son Dakika
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Edirne'de emekli Kenan Kırca'nın hünnap bahçesinde rekolte yaklaşık yüzde 20 arttı

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Edirne\'de emekli Kenan Kırca\'nın hünnap bahçesinde rekolte yaklaşık yüzde 20 arttı
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Edirne'de emekli Kenan Kırca, yaklaşık 15 yıl önce diktiği hünnap fidanlarını 1,5 dönümlük bahçesinde 120 ağaca çıkardı. Bu yıl yağışların da etkisiyle rekoltede yaklaşık yüzde 20 artış sağlayan Kırca, ürünlerini yerel marketlerde satıyor.

Edirne'de emekli Kenan Kırca, yaklaşık 15 yıl önce birkaç fidanla başladığı hünnap yetiştiriciliğini yaklaşık 1,5 dönümlük bahçesinde 120 ağaçla sürdürüyor.

Emekli olduktan sonra tarıma yönelen Kırca, bir tanıdığının tavsiyesiyle bahçesine hünnap fidanları dikti. İlk olarak birkaç fidanla üretim yapan Kırca, şimdilerde ağaç sayısını 120'ye çıkardı.

Kırca, bu yıl yağışların etkisiyle rekoltede yaklaşık yüzde 20 artış sağladı.

Kenan Kırca, AA muhabirine, hünnap yetiştiriciliğine yaklaşık 15 yıl önce başladığını belirterek, "Bir büyük ağabeyimiz fidan getirmişti. Onun önerisi ve katkısıyla bahçemize dikmeye başladık. Önce birkaç tane diktik, daha sonra çoğalttık." dedi.

Yaklaşık 1,5 dönüm alanda 120 hünnap ağacı bulunduğu bilgisini veren Kırca, ağaçların üçüncü yaşından sonra ürün vermeye başladığını söyledi.

Hasat döneminin yaklaşık bir ay sürdüğünü aktaran Kırca, hünnapların aynı anda olgunlaşmadığını, ürünlerin peyderpey toplandığını kaydetti.

"Ürün bu sene iklimden dolayı güzel"

Kırca, Edirne'nin iklim ve toprak yapısının hünnap yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirterek, bahçede koruma, ilaçlama, gübreleme ve sulamaya dikkat ettiklerini anlattı.

Geçen yıla göre bu yıl verimde artış yaşandığını bildiren Kırca, "Bu sene budama yaptık. Ürünümüz kilo olarak daha fazla, yüzde 20'ye yakın artış var. Ürün bu sene iklimden dolayı da güzel." diye konuştu.

Bu yıl yağışların iyi geçmesinin ürünün kalitesine olumlu yansıdığını ifade eden Kırca, sıcak dönemlerde ise bahçeyi suladıklarını söyledi.

Hünnabın diğer meyvelere göre bakımının daha kolay olduğunu dile getiren Kırca, en önemli sorunlardan birinin iç kurdu olduğunu, buna karşı ilaçlamayla mücadele ettiklerini belirtti.

"Ölümsüzlük meyvesi" olarak tüketiliyor

Hünnabın besin değeri açısından da öne çıktığını anlatan Kırca, özellikle C vitamini içerdiğinin bilindiğini kaydetti.

Uzmanların günde 7-8 hünnap tüketilmesini önerdiğini ifade eden Kırca, "Bazı hastalıklara faydası olduğu söyleniyor. Çinliler tarafından 'ölümsüzlük meyvesi' olarak bol bol tüketilen, çekirdeği de değerlendirilen bir bitki." dedi.

Hünnabın yaş tüketiminin yanı sıra farklı şekillerde değerlendirilebildiğini belirten Kırca, bahçesinde yetiştirdiği ürünlerden marmelat ve pekmez yaptığını, dilimleyerek ve bütün halde kuruttuklarını söyledi.

"Ürünlerini yerel marketlerde satıyor"

Kırca, yetiştirdiği hünnapları yerel marketlerde satışa sunduklarını, ürünü bilen tüketicilerin ise doğrudan bahçeye gelerek alışveriş yaptığını dile getirdi.

Hünnap yetiştiriciliğinin farklı arazi koşullarında yapılabildiğini anlatan Kırca, "Ağaçlarımızı çoğaltmayı düşünüyorum. Her türlü arazide olabilir. Eğimli arazide, biraz sıkıntılı arazide olsun hünnap yaşayabiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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