Edirne'de Feci Kaza: 4 Genç Yanarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edirne'de Feci Kaza: 4 Genç Yanarak Hayatını Kaybetti

Edirne\'de Feci Kaza: 4 Genç Yanarak Hayatını Kaybetti

Edirne'de otomobilin alev alması sonucu 4 Trakya Üniversitesi öğrencisi hayatını kaybetti.

13.12.2024 12:16
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Edirne'de 4 kişi, içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.

59 DM 013 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı. Bir anda alev alan otomobil tamamen yandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.

Otomobilde bulunan 4 kişinin yanarak öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Yanan aracın bagajında LPG yakıt tankı görüldü.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek Asayiş Şube Müdürü Çağlayan Kurt'tan bilgi aldı.

Yaşamını yitiren gençlerin kimlikleri belirlendi

Kazada hayatını kaybedenlerin Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18) ve Cansel Atmaca (20) ile bir hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu (22) olduğu tespit edildi.

Gençlerden birinin telefonu 112'ye "SOS" araması yapmış

Araçtaki gençlerin bir eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra kaza geçirdikleri belirlendi.

Kaza sonrası yanan araçta yaşamını yitirenlerden birinin cep telefonunun durumu algılayıp Acil Durum (SOS) araması yaparak 112'ye bildirimde bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

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