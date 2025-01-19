Edirne\'de FETÖ/PDY Şüphelileri Yunanistan\'a Kaçarken Yakalandı

EDİRNE'de 2 FETÖ/PDY şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalanıp, gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri E.I. ve R.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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