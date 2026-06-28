Edirne'de FETÖ/PDY Şüphelilerine Operasyon - Son Dakika
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Edirne'de FETÖ/PDY Şüphelilerine Operasyon

Edirne\'de FETÖ/PDY Şüphelilerine Operasyon
28.06.2026 21:19
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Keşan'da yurt dışına kaçmaya çalışan 5 FETÖ/PDY şüphelisi ve organizatör tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 5 FETÖ/PDY şüphelisi, 1 organizatör ve sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Keşan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından İ.D. yönetimindeki araç Keşan-İpsala kara yolu üzerinde durduruldu. Araçta bulunanların, 'kasten yaralama' ile 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından dosyaları bulunan sürücü ve organizatör İ.D. ile 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan istinafta dosyaları bulunan H.G., H.D., S.K.D., ihraç jandarma çavuşu V.D., 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan Sivas İlamat ve İnfaz Bürosu'nca aranan ihraç Sayıştay Başkanlığı baş denetçisi M.A. ve 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ile Ankara Ağır Ceza İlamat Masası'nca aranan ihraç ÖSYM uzmanı M.G. oldukları tespit edildi. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak istedikleri belirlenen 7 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.D., H.D., S.K.D., V.D., M.A. ve M.G., tutuklandı.

Kaynak: DHA

Göçmen Kaçakçılığı, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Edirne, Güncel, Keşan, Terör, Suç, Son Dakika

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