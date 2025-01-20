Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Meriç ilçesi yakınlarında dün birinci derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan zanlılar E.I. ve R.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de FETÖ Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika
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