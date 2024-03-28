Edirne\'de FETÖ ve PKK üyesi 13 zanlı yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK terör örgütü üyesi 13 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.
Şüphelilerden 8'inin FETÖ, 5'inin de PKK üyesi olduğu belirlendi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'u ziyaret etti. Babacan, partisinin il başkanı ve partililer tarafından karşılandı. Kent merkezini gezen Babacan, vatandaşları selamladı ve partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi. Konuşmasında, yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını 2 yıl önce açıkladıklarını ve belediyecilikle ilgili etik kurallar bildirgesi yayınladıklarını belirtti. Babacan, partisinin belediye başkan adaylarını tanıtarak seçim çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.
Adıyaman'da bir fabrikada çalışan işçi, merdivenlerde dengesini kaybederek yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü hava raporuna göre, Eskişehir geneliyle doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Avcılar'da bir kişinin hayatını kaybettiği gece kulübüne yönelik silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına karar verildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıya ilişkin çalışma yürüttü ve kimliği belirlenen 5 şüpheli Esenyurt ve Avcılar'da gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, bir zanlı ise serbest bırakıldı. Saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Bolu'da çeşitli nedenlerle ölen yaban hayvanlarının tahnit işleminden geçirildikten sonra sergilendiği Abant Gölü Milli Parkı'ndaki müzeyi, 10 yılda 5 milyon 760 kişi ziyaret etti. Müzede, ayı, kurt, tilki, karaca, gelincik, atmaca gibi 21 türe ait tahnit edilmiş 33 hayvan sergileniyor. Müze, ziyaretçilere yaban hayvanları hakkında bilgi vererek doğa sevgisi ve hayvan koruma bilincini aşılamayı amaçlıyor.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBIM Büro Amirliği, uyuşturucu madde kullanımının önüne geçme ve farkındalık oluşturma amacıyla 32 anne ve anne adayına eğitim verdi.
Seferihisar'da CHP'li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı İsmail Yetişkin'in düzenlediği ilk seçim mitingi binlerce kişi tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
İzmir, Aydın ve Manisa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 bin litre etil alkol, 11 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda etil alkol damıtma kazanı, doldurma makinası ve diğer malzemeler de ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı, diğerlerinin ise adli işlemleri devam ediyor.
Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazanın fark edilmesi üzerine olay yerine giden vatandaşlar ve sağlık ekipleri müdahale etti ancak sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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