Uzunköprü'de firari hükümlü yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.H.K. ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince Yeniköy Mahallesinde yakalandı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.