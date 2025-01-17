Edirne'de Gıda Denetimlerinde 75 İşletmeye Ceza

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Edirne'de, geçen yıl yapılan gıda ve yem işletme denetimlerinde mevzuata aykırı bulunan 75 işletmeye 4 milyon 709 bin 635 lira idari para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri, 2024 yılında 9 bin 905 gıda ve 404 yem işletme denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde işletmeler teknik ve hijyen şartları bakımından kontrol edildi, 295 üründen numune alındı.

Denetimlerde 75 işletmede mevzuata aykırı durum tespit edilirken söz konusu işletmelere 4 milyon 709 bin 635 lira idari para cezası kesildi.

Fiili ithalat çalışmaları kapsamında 490 gıda ve yem numunesi de alınarak incelendi.