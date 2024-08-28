Edirne\'de Gizli Bölmede Yakalanan 5 Kaçak Göçmen

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EDİRNE'de, İpsala Sınır Kapısı'na Yunanistan'a çıkış yapmak için gelen kamyonetin kasasının altında özel olarak yapılan gizli bölmede 5 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Makedonya uyruklu D.A., tutuklandı.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen Makedonya uyruklu D.A. yönetimindeki kamyonette şüphe üzerine arama yaptı. Aramada, kamyonetin kasasının altına kaydırmalı sistemle özel olarak yapılmış 2 metre 30 santimetre uzunluğunda, 1 metre 30 santimetre eninde ve 30 santimetre yüksekliğindeki gizli bölmede yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 5 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü D.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutulandı. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.