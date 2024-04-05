Edirne'de gümrük kaçağı gıda malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada 2 bin 612 çikolata, 24 kutu şekerleme, 173 kilo sucuk, 10 kilo çay ve 44 paket sosis ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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