Edirne\'de Gümrük Kaçağı İçki ve Tütün Operasyonu: Çok Miktarda Ürün Ele Geçirildi

Haiti Başbakanı Ariel Henry'den istifa kararı

Haiti'de hükümet karşıtı protestoların ve çetelerin yol açtığı şiddet olayları nedeniyle Başbakan Ariel Henry istifa kararı aldı. Haiti Başbakanı Ariel Henry, liderlerin güvenlik krizini görüşmek üzere Jamaika'da bir araya geldiği toplantının ardından istifa ettiğini duyurdu. Geçici bir başkanlık konseyinin kurulması ve geçici bir başbakanın atanması konusunda anlaşmaya varıldı. Henry'nin istifası çetelerin düzenlediği baskınlar ve artan şiddet olayları sonucunda gerçekleşti. Ülke genelindeki gıda sıkıntısı ve krizin derinleşmesi nedeniyle halkın istifa talepleri artmıştı.