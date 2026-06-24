Edirne'de Güvenli Sokak Uygulaması Başlıyor - Son Dakika
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Edirne'de Güvenli Sokak Uygulaması Başlıyor

24.06.2026 12:03
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Edirne Belediyesi, çocukların güvenliğini artırmak için 'Sokaklar Dönüşüyor Programı'nı hayata geçiriyor.

Edirne Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi koordinasyonunda yürütülen "Sokaklar Dönüşüyor Programı" kapsamında çocuklar için güvenli sokak uygulamasını hayata geçirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk uygulama 26 Haziran Cuma günü Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 900 öğrencinin eğitim gördüğü Vali Fahri Yücel İlkokulu ile Zübeyde Hanım Anaokulu çevresindeki Şerif Bilgen Caddesi'nin bir bölümü, saat 07.30 ile 14.00 arasında araç trafiğine kapatılarak çocukların ve yayaların kullanımına açılacak.

Uygulamayla çocukların okul çevresinde daha güvenli hareket edebilmeleri, yayaların kamusal alanları daha rahat kullanabilmeleri ve mahalle yaşamının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında okul çevresinde çocukların güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak, araç ve yaya trafiği arasındaki etkileşimin azaltılması hedeflenecek.

Ayrıca çocuklar için güvenli geçiş alanları oluşturularak sokağın daha erişilebilir hale getirilmesi sağlanacak.

Pilot uygulama süresince alanda gözlem ve veri toplama çalışmaları yürütülecek. Elde edilen veriler doğrultusunda projenin sonraki aşamaları planlanacak.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, açıklamasında, çocukların okullarına güvenle ulaşabilmelerinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Çocukları merkeze alan, yaya öncelikli ve güvenli kamusal alanlar oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Gencan, vatandaşlardan uygulama süresince trafik yönlendirmelerine uymalarını istedi.

Kaynak: AA

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