Edirne\'de hadis temalı sergi Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu\'nda açıldı

Edirne'de hadis temalı sergi Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda hadisleri resim sanatıyla buluşturan 'Peygamberimin Sözü Hayatımda İzi, Çizgilerle Hadisler' adlı sergi açıldı. Açılışa Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu katıldı; sergi okulda ziyaretçilere sunuldu.
Edirne'de Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda "Peygamberimin Sözü Hayatımda İzi, Çizgilerle Hadisler" adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Serginin açılışına Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu katıldı.
Hadisleri resim sanatıyla buluşturan sergi, okulda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Kaynak: AA
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