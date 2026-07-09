Edirne'de Hayvancılık ve Dijital Pazarlama Eğitimi - Son Dakika
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Edirne'de Hayvancılık ve Dijital Pazarlama Eğitimi

Edirne\'de Hayvancılık ve Dijital Pazarlama Eğitimi
09.07.2026 10:10
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Tarım Bakanlığı, Edirne'de hayvancılığı inceleyip, sera üreticilerine dijital pazarlama eğitimi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Edirne'de hayvancılık faaliyetleri ve hayvan sağlığı hizmetlerine ilişkin inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Sezai Cibelik ile Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Hüseyin Eş, İl Müdür Yardımcıları Volkan Diriker ve Sezer Seyhan ile bir araya geldi.

Görüşmede, kentte yürütülen hayvancılık faaliyetleri, hayvan sağlığı hizmetleri, sektördeki mevcut durum ve geleceğe yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Program kapsamında kentte faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerini de ziyaret eden heyet, üreticilerle görüştü.

İşletmelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen heyet, üreticilerin talep ve önerilerini dinledi.

Edirne'de sera üreticilerine dijital pazarlama eğitimi

Edirne'de yerel sera sebze üreticilerinin dijital pazarlama kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla eğitim programı başlatıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Yerel Sera Sebze Üreticileri İçin Karekod Tabanlı Dijital Görünürlük ve Pazarlama Kapasite Geliştirme Programı" kapsamında eğitimler başladı.

Trakya Kalkınma Ajansının 2025 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen projeyle üreticiler için karekod tabanlı dijital tanıtım sayfaları oluşturulacak.

Program kapsamında ürünlerin üretim hikayesi ve üretici bilgileri tüketicilere dijital ortamda ulaştırılacak, sosyal medya üzerinden müşteri iletişimi ve satış ağının güçlendirilmesi hedeflenecek.

Ayrıca yerel sera sebze üreticilerinin dijital pazarlama kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Eğitimlere Edirne merkez, Keşan ve Uzunköprü'de faaliyet gösteren sera sebze üreticileri katılıyor.

Programa ayrıca Edirne, Keşan ve Uzunköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile ziraat odalarından toplam 20 personel iştirak ediyor.

Eğitimlerin ardından personelin sahada üreticilere teknik rehberlik sağlayabilecek bilgi ve donanıma sahip olması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Hayvancılık ve Dijital Pazarlama Eğitimi - Son Dakika

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