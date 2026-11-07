Edirne'de hesabına izinsiz erişilen kişi, rehberden para istenince şikayetçi oldu - Son Dakika
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Edirne'de hesabına izinsiz erişilen kişi, rehberden para istenince şikayetçi oldu

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Edirne'de bir kişi, WhatsApp hesabına bilgisi ve rızası dışında erişildiğini ve hesabı üzerinden rehberindeki kişilerden para istendiğini fark edince polis merkezine başvurdu. Olayla ilgili Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Edirne'de WhatsApp hesabının ele geçirildiğini ve rehberindeki kişilerden para istendiğini öğrenen kişi, polise şikayette bulundu.

Hesabının başkaları tarafından kullanıldığı bilgisini alan kişi, yaptığı kontrolde WhatsApp hesabına bilgisi ve rızası dışında erişim sağlandığını fark etti.

Hesabı üzerinden rehberindeki kişilerden para istendiğini öğrenen kişi, polis merkezine başvurarak şikayetçi oldu.

Olayla ilgili Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

- Edirne'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocasinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, D.Y. yönetimindeki otomobil kavşakta kazaya karıştı.

Araçta bulunan E.S. ve D.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların göğüs bölgelerinden yaralandıkları öğrenildi.

Yaralıların ifadelerinde, sürücünün kavşağa hızlı girmesi ve yolun ıslak olması nedeniyle kazanın meydana geldiğini öne sürdükleri belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- ?Lise öğrencilerinin mesajlaşma grubundaki tartışma polislik oldu

Edirne'de lise öğrencilerinin bulunduğu WhatsApp grubunda yaşanan tartışma üzerine 2 öğrenci polise şikayette bulundu.

İddiaya göre, aynı lisede eğitim gören öğrencilerin bulunduğu WhatsApp grubunda iki öğrenci arasında tartışma çıktı.

Öğrencilerden birinin ağabeyinin gruba dahil olmasının ardından tartışma büyüdü.

Gruptaki bazı öğrencilere yönelik tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderildiği iddia edildi.

İki öğrenci, kendilerine yönelik tehdit ve hakarette bulunulduğu gerekçesiyle polise başvurdu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Baba ile oğlu arasındaki tartışma yaralanmayla sonuçlandı

Edirne'de baba ile oğlu arasında çıkan tartışmada bir kişi yaralandı.

N.M. ile aynı binanın üst katında oturan oğlu C.P.M. arasında ailevi meseleler nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan itişme sırasında baba N.M. yere düşerek yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye götürülen N.M, daha sonra polis merkezinde verdiği ifadede oğlundan şikayetçi olmadığını bildirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Edirne'de iki kişinin kavgası hastanede son buldu

Edirne'de iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Mithatpaşa Mahallesi'nde bir evde bulunan iki kişi arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerini darbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki kişiyi sağlık kontrolü için hastaneye götürdü.

Daha sonra polis merkezine götürülen taraflar, ifadelerinde alkollü olduklarını, aralarındaki yanlış anlaşılmayı giderdiklerini ve birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Edirne'de motosikletli kurye kaza yaptı

Edirne'de motosikletli kurye seyir halindeyken kaza yaptı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde motosikletiyle ilerleyen kurye A.M.G, aracının kayması sonucu yere düştü.

Polise verdiği ifadede motosikletinin freninin tutmadığını belirten kurye, bu nedenle kontrolünü kaybederek düştüğünü söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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